Oroscopo del 19 agosto

ARIETE

Ogni tanto anche voi sentite la necessità di sfogarvi, ma non fatelo se non con una persona della quale vi potete fidare.

TORO

Evitate quelle persone che non mettono mai in discussione le loro vedute, perché oggi farete fatica a sopportarle. Siate vaghi.

GEMELLI

Siate meno ruvidi con il vostro prossimo, anche se vi esaspera. I bambini oggi vi troveranno particolarmente interessanti per la vostra voglia di giocare.

CANCRO

Saprete valutare con chiarezza la convenienza di una situazione o meno: ciò vi dà maggiore sicurezza in voi stessi. Giove offre gratificazioni.

LEONE

Sentite in questo periodo il bisogno di avere vicino a voi una persona che vi sappia capire e, perché no, vi coccoli un po’. Serata movimentata.

VERGINE

Buone prospettive per coloro che devono intraprendere un’attività nuova o mettere in atto decisioni già prese. Usate la grinta!!!

BILANCIA

Oggi dovrete dividere il vostro tempo e la vostra attenzione tra la persona amata e gli impegni lavorativi. Non date retta alle chiacchiere.

SCORPIONE

Attenzione agli sgarri: la bilancia non perdona. Siate cauti nell’uso dei soldi, non è il momento di concedere prestiti.

SAGITTARIO

Se siete permalosi, oggi è il momento di non mostrarlo: potreste essere vittima dello spasso di qualche conoscente particolarmente dispettoso.

CAPRICORNO

Momento favorevole per chi inizia una nuova attività. Avrete qualche chiarimento con una persona che non vedete da tempo e che non si è ripresentata nel migliore dei modi.

ACQUARIO

Giornata piatta sentimentalmente per i single, che troveranno distrazione in una gita verso una destinazione naturale. Mercurio metterà qualche imprevisto.

PESCI

Potreste sentirvi in vena romantica: evitate di chiudervi in casa ma accettate un invito, che sia una cena, una pizza, un giro più o meno ozioso di acquisti.