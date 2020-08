Oroscopo del 17 agosto

ARIETE

Qualcosa di nuovo e positivo sta per giungere, che sia un incontro o una situazione lavorativa. Curate il vostro aspetto e, magari, osate un taglio nuovo di capelli.

TORO

Coloro che hanno avuto una delusione amorosa, riflettano sui motivi che l’hanno provocata, ma non si affliggano troppo, non è dipeso da loro. Vi aspettano nuovi incontri, decisamente più belli.

GEMELLI

Siete oberati di lavoro e state trascurando la vostra persona, sia nell’aspetto che nella salute. Anche se vi sembra difficile, ritagliate del tempo per voi stessi.

CANCRO

Non siate polemici, oggi non è il caso di sottilizzare. Qualche disaccordo si potrebbe manifestare tra le coppie consolidate; per i single oggi non è aria.

LEONE

Anche le vacanze stancano. Rianimatevi e riprendete il vostro ritmo. Qualche pensiero poco gentile potrebbe solleticarvi, ma cercate di essere signori.

VERGINE

Oggi farete un po’ fatica con i parenti, soprattutto se vi elargiranno consigli gratuitamente. Eliminate le spese superflue che appesantiscono il bilancio.

BILANCIA

Tirate dritto per la vostra strada senza ascoltare gente che vuole spettegolare e farsi anche i fatti vostri. Un po’ di nervosismo passeggero in campo sentimentale.

SCORPIONE

Oggi vi sentirete particolarmente socievoli e ben disposti verso il prossimo. Sarete aiutati dal vostro senso pratico a risolvere delle situazioni che si stanno ingarbugliando.

SAGITTARIO

Continuate ad agire con buonsenso. Attenzione alle chiacchiere di chi non vedevate da tempo. Stanno maturando buone possibilità.

CAPRICORNO

Avrete riscontri positivi da chi non sospettereste mai, tuttavia vagliate ogni proposta con molta attenzione. Serenità in campo sentimentale.

ACQUARIO

Oggi dovrete sbrigare tutto il lavoro che avete trascurato in questi giorni: non scoraggiatevi, si rivelerà noioso ma non difficile.

PESCI

In mattinata qualcuno vi importunerà e si prenderà un po’ del vostro tempo: abbiate pazienza. Ore felici con i vostri familiari.