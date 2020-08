Oroscopo del 16 agosto

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

ARIETE

Il vostro atteggiamento prudente sta dando buoni frutti. In amore i tempi si allungano. Oggi sarete molto abili a condurre trattative.

TORO

Il quadro astrale vi sta favorendo in amore e nella fortuna, tuttavia poco può influire sulle scelte economiche: evitate di esporvi e siate cauti.

GEMELLI

Siate sinceri con alcuni amici con i quali in questo periodo fate fatica a relazionarvi e tutto filerà liscio. Siate cauti nell’uso dei social.

CANCRO

Mercurio sarà propizio alla realizzazione dei vostri progetti. Buone possibilità di qualche guadagno o, per chi lo cerca, di un lavoro.

LEONE

E’ festa, e la voglia di lavorare poca. Sopportate con pazienza qualche conoscente prodigo di consigli e crogiolatevi, per oggi, nella vostra pigrizia.

VERGINE

La giornata passerà tranquilla, ma riceverete qualche confidenza intima che dovrete saper mantenere segreta, ma che vi darà motivo di riflessione.

BILANCIA

Anche se l’aria di vacanza ed il caldo non ispirano all’attività e al movimento, cercate attività leggere per tenervi in forma quanto più possibile.

SCORPIONE

Giornata ravvivata da un incontro inaspettato che, all’inizio, accoglierete con diffidenza. Siate aperti e sappiate ascoltare.

SAGITTARIO

Le finanze potrebbero andare meglio, ed il lavoro non offre novità, tuttavia un progetto che state maturando vi dà una notevole carica di buonumore.

CAPRICORNO

Incontri inaspettati potrebbero rivelarsi piacevoli. Evitate di fare polemiche su argomenti che rimuginate da tempo: arriverà il momento giusto.

ACQUARIO

A volte l’eccessiva puntigliosità non aiuta, anzi, mette nervosismo a chi vi circonda. Attenti alle spese, rimandate quelle meno urgenti.

PESCI

Ci saranno notizie inaspettate circa una questione che avevate quasi dimenticato: sappiate essere riservati. Buonumore e positività.