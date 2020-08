Oroscopo del 15 agosto

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

ARIETE

Non fate finta che i problemi non esistano: è il caso di affrontarli e di fare del vostro meglio con classe e diplomazia. Per oggi è andata un po’ così.

TORO

In questa giornata molti pianeti si sono posizionati in modo a voi favorevole, per cui vi si prospetta una giornatona. Serata brillante.

GEMELLI

Alcuni contrattempi non riusciranno a guastarvi la giornata. Vedrete cose nuove e posti che vi metteranno in pace col mondo.

CANCRO

Oggi molti programmi che vi eravate fatti non si realizzeranno, ma avrete sorprese che, anche se all’inizio vi lasceranno freddini, si riveleranno invece molto gradevoli.

LEONE

Sole, Luna e Venere vi daranno particolare capacità di aggregazione e di organizzazione di eventi. Sarete la star della serata.

VERGINE

Riuscirete a concludere progetti che avevate iniziato, soprattutto in campo sentimentale. Giornata di buonumore e buona compagnia

BILANCIA

Avete organizzato con cura questa giornata, aiutati da Saturno; è molto piacevole trascorrere una giornata nella quale tutto fila liscio.

SCORPIONE

Giornata movimentata con gli amici e frizzante in famiglia. Scoprirete capacità comunicative che non pensavate di avere.

SAGITTARIO

I pianeti del vostro cielo di oggi vi rende decisi ed intraprendenti. Anche se ci fosse qualche piccolo contrattempo, riuscirete facilmente a superarlo.

CAPRICORNO

Avendo Giove in congiunzione nel vostro segno, tutto procederà spedito e nel migliore dei modi. Non esagerate durante il pic-nic.

ACQUARIO

Ferragosto si presenta molto movimentato, ma riuscirete a dividervi tra famiglia e amici, vivendo una giornata eccitante anche in campo sentimentale.

PESCI

Questa festa vi offrirà momenti esaltanti da vivere pienamente. Avrete successo in ciò che organizzerete e anche in amore.