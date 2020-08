Oroscopo del 14 agosto

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

ARIETE

Non mollate: se volete raggiungere uno scopo dovete ingegnarvi e se il vostro progetto non fila come nelle vostre previsioni, cambiate strategia.

TORO

Marte continuerà a dare un po’ fastidio. Circondatevi di compagnie scelte e amici fidati, ma siate comunque riservati.

GEMELLI

Siate cauti nel concedere confidenza, non fidatevi di tutti. Vagliate con attenzione le nuove conoscenze e sappiate allontanarvi da quelle ambigue

CANCRO

Oggi gli astri consigliano prudenza nelle spese. Tra le amicizie, qualcuna si sta rivelando ambigua e chiacchierona, ma presto sarà ridimensionata.

LEONE

Amici leali e sinceri vi daranno buona compagnia e ottimi consigli. E’ il momento di fare qualche progetto, ma dovrete organizzarlo fino nei minimi particolari.

VERGINE

Venere nel vostro segno continua a favorire un buon rapporto con il partner, ma non dovete correre il rischio di essere troppo gelosi o invadenti.

BILANCIA

Oggi sentite particolarmente la necessità di verificare se una relazione sentimentale che vi coinvolge sia seria o sia un’esperienza passeggera.

SCORPIONE

Vi aspetta un incontro molto interessante. Le vacanze stanno proseguendo piacevolmente, ma qualche sgarro alla dieta vi fa sentire un po’ in colpa.

SAGITTARIO

Oggi ci sarà un incontro molto interessante e proficuo, in campo sentimentale o lavorativo. Avete un conto in sospeso con un conoscente: è il momento di chiarirvi.

CAPRICORNO

Giornata che vira verso un miglioramento dell’umore. Siate accorti nelle spese. Chiaritevi con un amico.

ACQUARIO

Continuate ad avere un atteggiamento positivo ed ottimista: oggi è una giornata che otterrete ciò che volete con poco sforzo.

PESCI

La giornata si presenta con interessanti prospettive economiche, che provengano da offerte di lavoro o da un’oculata gestione del vostro stipendio.