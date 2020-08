Oroscopo dell'8 agosto

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

ARIETE

Continua la serie positiva di giornate favorevoli e produttive. L’entusiasmo non mancherà sia nel lavoro che nelle attività ricreative.

TORO

La vita di coppia in questi giorni vivrà momenti di entusiasmo, soprattutto a coloro che sono nati nella terza decade del segno.

GEMELLI

La posizione di Venere, favorevolissima, vi aiuterà ad essere particolarmente brillanti ed affascinanti, soprattutto per i nati nella prima decade.

CANCRO

Giornata prevalentemente tranquilla, ma in famiglia si potrebbero verificare alcune tensioni, soprattutto tra genitori e figli.

LEONE

Sarà una giornata di alti e bassi a causa del passaggio di numerosi pianeti non tutti favorevoli. Avrete le energie per sistemare tutto con la consueta autorevolezza.

VERGINE

Vivrete momenti di armonia con i familiari, che porteranno a proposte nuove e nuovi progetti. Prendete in considerazione l’ipotesi di un viaggetto.

BILANCIA

Il passaggio di pianeti amici nel vostro segno rendono questo periodo particolarmente felice sia in campo sentimentale che lavorativo. Godetevi questi giorni.

SCORPIONE

Giornata che si presenta al meglio in tutti i campi. Prestate un po’ di attenzione in più ai vostri affetti, per evitare che qualcuno si senta trascurato.

SAGITTARIO

Gli astri oggi vi invitano a prendervi cura di voi, per cui si consigliano attività che vi permettano di far risaltare la vostra bellezza ed il vostro stile.

CAPRICORNO

La giornata promette soddisfazioni nel lavoro, ma Marte potrebbe ispirare qualche tensione che, comunque, sarà risolta in fretta.

ACQUARIO

Continua la serie di congiunzioni astrali favorevoli. In campo sentimentale Marte può dare dei fastidi facilmente risolvibili con un po’ di buonsenso.

PESCI

Le relazioni familiari oggi troveranno rinnovato vigore ed alcuni screzi saranno appianati con un sereno dialogo, soprattutto tra genitori e figli.