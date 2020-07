'Corso Bim Revit Autodesk 2020': l'esperienza degli allievi del 'Palizzi' di Vasto

Il 24 luglio 2020, 15 alunni del corso CAT del triennio hanno completato il loro percorso e raggiunto l’ambito e prestigioso attestato tecnico per la frequenza al “Corso Bim Autodesk Revit” valido nello scenario internazionale.

In genere, per il corso CAT dell’Itset 'Palizzi' di Vasto la procedura è questa: si costruiscono passo dopo passo conoscenze e competenze su una fervida materia prima vivace e vogliosa di apprendere e crescere, si entusiasmano gli alunni su progetti pluridisciplinari e plurimodulari facendoli giocare con le classiche discipline e iter formativi, così facendo si costruiscono percorsi e progetti che li vedono dall’inizio alla fine protagonisti. A conclusione di questo percorso si creano con loro comunicati, sintesi e presentazioni del lavoro svolto. Questa volta è doveroso che a scrivere sia io in prima persona, la loro prof. di Topografia.

Il corso fornisce ai progettisti gli strumenti e le procedure per la rappresentazione grafica del progetto architettonico attraverso l’uso di elementi parametrici, mediante i quali è possibile realizzare modelli tridimensionali complessi, da cui estrarre gli elenchi degli elementi costruttivi ai fini del computo dei materiali e dei preventivi di costo.

Il 'Palizzi', da sempre attento allo scenario professionale e all’evoluzione del mercato del lavoro, ha costruito per i suoi alunni questo corso di formazione con la collaborazione della Digitecno snc di Teramo di cui va un encomio particolare all’ottimo docente arch. Sturba Matteo e al responsabile ing Merletti Luigi: Autodesk Certified Instructors.

Doveroso ringraziare la Dirigente prof.ssa Nicoletta Del Re che con la sua grande dedizione, illuminazione e lungimiranza per la scuola ha reso tutto questo possibile. E’ questa la scuola che ci piace!

Concludo con un pensiero per gli alunni del corso CAT che come ogni anno sono stati ottimi studenti ottimi progettisti (VAMOS con il Comune di Vasto, I Sentieri dell'Eremo Dannunziano con il Comune di San Vito Chietino), ottimi relatori e cronisti e nonostante tutto, nonostante la pandemia la didattica a distanza e tutte le difficoltà incontrate non hanno mollato è hanno conseguito questo grande traguardo!

Bravi ragazzi, insieme abbiamo alzato le vele adesso planate sulla vostra che sono certa sarà una brillante vita!

Prof.ssa ing. Francesca Di Cicco