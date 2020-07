"Un'atmosfera surreale che aspettavo da tempo": lo scatto di Antonio D'Aulerio

“Ancora una volta la natura mi ha lasciato a bocca aperta, caldo e freddo che si scontrano creando un'atmosfera strepitosa.” Così Antonio D’Aulerio, conosciuto come Salento Photography, commenta uno dei suoi scatti relativo ad una tempesta sul mare.

“C’era un vento che non mi permetteva di essere stabile e per scattare ho dovuto mettermi a terra. Sembrava un'astronave in fase di atterraggio! L'atmosfera è durata pochissimi minuti, poi forte pioggia e vento hanno creato una nube bianca. E' stata un'emozione indescrivibile, che aspettavo da tempo. Il fenomeno atmosferico, chiamato 'Shelf Cloud', si manifesta quando caldo e freddo si incrociano, creando così nel cielo un'atmosfera surreale. Considerando le previsioni meteo dello scorso venerdì, non mi aspettavo di assistere di fronte a tale fenomeno naturale. Ho ricevuto una chiamata dove mi annunciavano di un forte vento e pioggia proveniente da Pescara e allora mi sono da subito allertato per capire di cosa si trattasse. Ringrazio 3BMeteo per aver condiviso il mio scatto."