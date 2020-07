Meteocamera 'live' a Vasto Marina

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il Consorzio Vivere Vasto Marina per l'estate 2020 ha deciso di fare un bel regalo a tutti gli amanti del mare: una meteocamera.

È stata infatti installata di recente una telecamera attiva 24 ore su 24 sul tratto centrale della riviera affinché in tempo reale possano essere visibili da casa a chiunque voglia le condizioni meteo della nostra spiaggia. Perché affidarsi alle stelle? Come si dice... "Fidarsi è bene non fidarsi è meglio", perché dovremmo affidarci a delle App spesso imprecise rischiando di perderci una bella giornata di mare?

Niente rischi usufruendo del servizio completamente gratuito a portata di click in collaborazione con prenotaora.net