Il Brodetto alla Vastese conquista Gianni Morandi

"E poi ieri sera, durante una tranquilla serata di lavoro, improvvisamente una piacevole sorpresa... l’arrivo di Gianni Morandi con la sua carica di simpatia e vitalita contagiosa.

Grazie Gianni di aver scelto Vasto e grazie delle bellissime parole che hai speso per la nostra città".

Parole di Marino Artese, consigliere comunale e titolare del ristorante 'Castello Aragona', in occasione del 'blitz' di ieri sera del popolare cantante, musicista, attore e conduttore di Monghidoro, di passaggio in zona dopo una visita in Puglia da Al Bano.

Il Brodetto alla Vastese lo ha conquistato...

E, dopo il pernottamento, permanenza in zona e aperitivo a Vasto Marina, sul Trabocco Cungarelle.