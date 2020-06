L'estate di Fabio Clemente e dei Boomdabash con Alessandra Amoroso: ecco 'Karaoke'

"Ora più che mai sentivamo il bisogno di condividere le nostre emozioni con qualcuno di veramente speciale, ecco perché abbiamo richiamato la nostra amica Alessandra Amoroso.

Stiamo affrontando tutti un periodo molto difficile, di restrizioni, di pensieri e riflessioni continue. Nonostante quest’estate si annunci diversa nutriamo la necessità di scambiare con lei e con il nostro pubblico un messaggio di speranza positiva per cominciare a rinascere.

Karaoke è un inno alla vita, un grido di speranza connotato da una passionale voglia di riscatto, come se fosse il primo giorno di una nuova estate; un brano nato con lo spirito di far ballare, non importa se a casa o se in spiaggia, l’importante è lasciarsi trasportare dalle vibrazioni positive che solo la musica è in grado di regalarci".

Così i Boomdabash, band della quale fa parte il vastese Fabio Clemente, presentano il loro nuovo brano dal titolo 'Karaoke' con la partecipazione di Alessandra Amoroso, al 'bis' con i Boomdabash dopo la bella precedente esperienza di 'Mambo salentino'. Motivo, uscito ufficialmente oggi, che si candida a diventare uno dei 'tormentoni' dell'estate 2020.