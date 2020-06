I genitori ai figli alla fine di un anno scolastico 'particolare': "Più maturi e tenaci"

Quest’anno scolastico per tutti noi, ma specialmente per voi, è stato un anno particolare che in qualche modo ricorderete a vita.

Con l’inizio del 2020 ci siamo trovati improvvisamente catapultati nel mondo della lentezza e dell’essenziale, un mondo “speciale”, ma al quale, purtroppo, non eravamo più abituati.

E tra quegli sguardi, a volte un po’ impauriti, perplessi, ma anche felici e tra le tante domande del tipo: "perché non possiamo uscire?", "perché non possiamo andare dai nonni, dagli zii?", "perché non posso giocare con gli amici?" ci siamo reinventati ed abbiamo cominciato a guardare gli aspetti positivi di questo tempo sospeso, dandoli un valore prezioso: per un bel po’ non c’è stata la campanella delle otto a buttarvi presto giù dal letto, abbiamo gustato con calma la nostra colazione, abbiamo ascoltato della buona musica, abbiamo giocato insieme, abbiamo guardato i film, abbiamo fatto insieme la pizza e i dolci, abbiamo anche dato sfogo alla nostra creatività o semplicemente abbiamo avuto tempo per assaporare il dolce far niente, per guardare il cielo, il mare, le montagne e i fiori del balcone, abbiamo piantato qualche semino insieme alle nostre speranze o ancora abbiamo apprezzato le strade deserte e silenziose di una città dove ognuno è rimasto a casa perché voleva bene a se stesso ed agli altri.

Ma ci sono stati anche genitori che non hanno mai smesso di lavorare per assicurare beni e servizi essenziali e ci sono stati quelli strenuamente impegnati nella quotidiana lotta in difesa della salute e della vita di tutti noi, a rischio continuo della loro...

E nel frattempo voi siete cresciuti. Adesso alla fine di quest’anno scolastico siete più alti, più grandi, più maturi, più riflessivi, più tenaci di fronte alle difficoltà della vita.

E con questo vogliamo solo dirvi che non siete solo i nostri figli. Voi siete la nostra vita, la nostra anima, il nostro cuore, voi siete l’amore.

Vi amiano all'infinito...

I GENITORI DELLA 3^ A Scuola Primaria "G. Spataro" Vasto