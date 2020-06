"Va.Mo.S” (Vasto Mobilità Sostenibile), città 'green' nelle proposte degli allievi del 'Palizzi'

All’inizio di quest’anno scolastico, l’amministrazione comunale della città di Vasto ci ha proposto di partecipare al progetto “Va.Mo.S” (Vasto Mobilità Sostenibile) e noi ragazzi del corso C.A.T. “Costruzioni, Ambiente e Territorio” dell’ITSET “F.Palizzi”, abbiamo accolto con grande entusiasmo.

Ci siamo posti, fin da subito, degli obiettivi molto ambiziosi, che purtroppo, a causa del lockdown, non siamo riusciti a rispettare… ma ovviamente non ci siamo arresi poiché la promessa era stata fatta! “Il Palizzi non si ferma”, questo è stato il nostro motto: nonostante la distanza e i problemi di comunicazione abbiamo voluto continuare il progetto iniziato in classe, con la collaborazione dei docenti del nostro corso e coordinati dall'ing. Francesca Di Cicco la nostra professoressa di Topografia, siamo riusciti a concludere il nostro lavoro.

Sabato mattina 6 giugno, ci siamo incontrati virtualmente, per presentare il nostro operato con l’assessore Paola Cianci e il delegato CNA Giovani Abruzzo Roberto Raspa. Ogni ragazzo ha contribuito al lavoro sviluppando le competenze acquisite durante gli anni scolastici. Gli alunni della classe terza (Selene Martino, Sephora Conti e Matteo Coppola) hanno applicato le loro nuove conoscenze sul software QGIS, con lo studio del territorio dell'Alto Vastese hanno creato delle proposte di percorsi ciclabili per i paesi e per i loro collegamenti con la città di Vasto. I ragazzi della classe quarta (Gioia Fagnani, Angelo Florio e Celine Roberti), avendo già appreso discretamente le competenze per quanto riguarda la georeferenziazione, il rilievo e l’utilizzo del QGIS hanno localizzato su mappa gli istituti d’istruzione di ogni ordine e grado della città di Vasto e proposto alcune ciclovie collegando ad anello tutte le scuole, il centro storico e la via verde; tutto ciò tenendo conto del numero di alunni di ciascun istituto e quindi facendo una pre-analisi dei flussi del traffico che dovrebbe attraversare la pista.

Inoltre, per rendere l’operato più interattivo e fruibile al pubblico hanno pensato di riportare i percorsi e le relative indicazioni su Google Maps creando una mappa interattiva. Infine, l’alunno del quinto anno (Fabio Pietrocola), prossimo alla maturità ed ormai con buone competenze tecniche pratiche nella progettazione, nella topografia e nell'estimo, ha presentato il suo progetto stradale come proposta per una pista ciclabile che collega l’Istituto “Palizzi” di via dei Conti Ricci alla Via Verde; il progetto sviluppato nelle sue parti plano-altimetriche prevede un percorso su viabilità esistente ed un piccolo tronco finale da realizzare ex novo.

Quindi semplici proposte, ma ambiziosi traguardi per un futuro green e sostenibile della città di Vasto.

Il comune è rimasto molto colpito dal lavoro svolto sia per la qualità tecnica sia per le idee progettuali del tutto in linea con i loro intenti e hanno invitato il Palizzi a partecipare alla prossima conferenza di servizi per la presentazione del lavoro. Quindi certamente ci sarà un seguito in questa ottima collaborazione e condivisione di intenti.

Gioia Fagnani IVA Cat Itset Palizzi