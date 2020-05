I lavoratori ex Honeywell protestano davanti ai cancelli: "Siamo padri di famiglia senza reddito"

Protesta degli ex operai Honeywell davanti ai cancelli dello stabilimento in Val di Sangro, organizzata in meno di 24 ore, a causa di una situazione divenuta ormai disperata. Oltre 80 manifestanti, alcuni erano impossibilitati a partecipare. “Questa protesta - spiegano gli ex dipendenti - è stata organizzata senza alcuna sigla sindacale e senza alcuna bandiera politica, ma solo da padri di famiglia che non percepiscono più alcun reddito. Ci sentiamo abbandonati dalla politica e dalle istituzioni. Ci sono troppe incertezze a causa del Covid e di un percorso di reindustralizzazione divenuto ora molto complicato con il rischio che padri di famiglia restino a casa e senza speranza. Chi ha il mutuo da pagare, chi l'affitto, per ora abbiamo fatto sentire la nostra voce, alla prossima saremo sempre più numerosi.”