Il 92° compleanno di Pietro: il grazie dal profondo del cuore

Festa per i 92 anni di Pietro Stanisci, ospite della residenza - casa famiglia per anziani 'Casa di Elena' di Vasto.

Pubblichiamo la sua lettera di ringraziamento.

Gentilissime amiche,

Festeggiare il mio 92° compleanno insieme a voi è per me un grande piacere. La pandemia che stiamo attraversando ci esorta ad una preghiera di ringraziamento per la fortuna che abbiamo di vivere in un ambiente sano, pulito e coccolati dal personale di questa bella struttura.

Un ringraziamento speciale va ad Elena che grazie alle sue accortezze fa in modo di non farci avvertire la mancanza delle visite dei parenti, ma con l’aiuto della tecnologia ci aiuta a vederli e sentirli tutti i giorni.

Il contatto umano con voi e tutto il personale della casa è un sollievo, come lo è la fede in Dio e la messa che insieme ascoltiamo tutti i santi giorni. È un tempo difficile, ma noi che siamo le radici della storia, ricordiamo la fatica e i sacrifici nostri e dei nostri genitori durante la guerra. Vorrei che giovani capissero questa testimonianza e ne facciano tesoro. Abbiamo il cibo e la fortuna di essere in buona salute.

Vivo questo tempo con serenità e preghiera. Due passi al giorno mi aiutano. Il vostro affetto e comprensione sono dei doni che apprezzo ogni giorno, così come spero voi apprezziate il mio affetto per voi.

Siamo anziani, ognuno con i nostri acciacchi. I nostri ricordi sono colmi di gioie e anche qualche tristezza, ma questa è la vita ed io sono felice di viverla e condividerla con voi tutte e con Elena, Stefania, Annarita, Filomena e Ornella. Grazie di questa bella piccola festa e insieme confidiamo in una ripresa della normalità per tutte le persone del mondo.

Vi voglio bene. Grazie Gesù.

Pietro Stanisci

Dalla titolare: "A nome di Pietro, esprimo le sue gratitudini a tutti coloro che hanno manifestato un pensiero, un augurio, per il suo compleanno. Di mio aggiungo che è un privilegio avere Pietro come ospite nella residenza con la sua educazione e cultura. Le sue belle parole di affetto per noi tutti di Casa di Elena ci hanno commosso".