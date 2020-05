“Lean Me” di Bill Whiters cantata dagli Angel’s Eyes

Nel giorno in cui ha inizio la fase 2 dell’emergenza Coronavirus gli Angel’s Eyes Gospel Choir hanno pubblicato un video, realizzato da casa in questi giorni di quarantena, del brano “Lean Me” di Bill Whiters, autore scomparso ad inizio aprile 2020 all’età di 81 anni.

Un piccolo regalo per tutti coloro che stanno resistendo e che ce la stanno mettendo tutta. A chi da oggi potrà tornare a lavoro e a chi, invece, dovrà restare ancora fermo, come moltissimi artisti e musicisti che non sanno ancora quando potranno tornare ad esibirsi.

Un tributo alla musica e e alla speranza di poter tornare presto insieme perché come dice la canzone stessa “We all need somebody to lean on” (A tutti noi serve qualcuno su cui contare).

A prendere parte al video i coristi Danilo Laccetti, Paola Ceroli, Giuseppe Mascitelli, Laura Laccetti, Blerina Shera e Domenico De Luca insieme ai musicisti Nicola Di Camillo (basso), Angelo Trabucco (tastiere) e Bruno Marcozzi (batteria).

Il brano porta la firma sull’arrangiamento di Angelo Scogno.

L’editing del video è stato curato da Nicola Di Camillo.