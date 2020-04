'Quorintana', le parole sono azioni. Ecco le 'Quorintazze'

“Ci scriviamo tutte le sere una parola che racconti la giornata appena passata? Una per ciascuno. Una al giorno. Una sorta di memoriale, qualcosa come un conto alla rovescia delle emozioni. Ogni sera. Sarà un piccolo filo di Arianna che ci terrà uniti...”

Così nasce Quorintana, la storia di cuori rintanati durante la quarantena. I protagonisti sono una docente dell’Istituto di Istruzione Superiore “E. Mattei” di Vasto, Laura Oliva, e la sua classe di 24 alunni, la V Chimica.

Nel tempo dilatato della quarantena, le parole si sono rivelate capaci di annullare le distanze, di ricucire i legami. Una parola per ciascuno, tutte le sere, che condensasse il senso della giornata appena trascorsa, ha permesso di cementare un’unione speciale, fatta di persone non di insegnanti ed alunni, di giorni vissuti, non di anni trascorsi.

Le nuvole di parole sono diventate tante da pensare di farne una testimonianza collettiva, da renderle patrimonio di tutti. Ecco come l’idea si è trasformata in una campagna pubblicitaria di raccolta fondi. Grazie alla forza travolgente del dirigente del Mattei, Gaetano Fuiano e al sostegno dell’Associazione Amici del Mattei, questo sogno si è concretizzato: i puzzle di parole e di giorni sono stati stampati su coloratissime tazze in ceramica; il ricavato ottenuto dalla vendita delle tazze sarà interamente devoluto al reparto Malattie infettive di Vasto diretto dalla dott.ssa Maria Pina Sciotti.

Le Quorintazze saranno disponibili da martedì 28 aprile.

Per avere una tazza è sufficiente fare una donazione di 10 euro tramite bonifico bancario al seguente Iban: IT19 P081 8977 9100 0000 0017 087 indicando nella causale “Quorintana raccolta fondi”. Per chi risiede fuori zona, è possibile prenotare via mail (quorintana@gmail.com) la Quorintazza che verrà spedita con un piccolo contributo spese.

Si possono acquistare e/o ritirare (con ricevuta del bonifico effettuato) le tazze presso:

Vasto

Cartolibreria Universal

Libreria Mondadori Store

San Salvo

Libreria Molière bistrot letterario

Casalbordino

Puntiville Cartolibreria Emilia

Marco Bianchi, noto divulgatore scientifico della scuola di Veronesi, ha sposato il progetto, promuovendolo sui suoi canali social e ha voluto ospitarci per una diretta Instagram che si terrà lunedì 27 alle 21.

L’arrivo della quarantena nell’ultimo anno delle superiori, nel momento cruciale per la vita di tutti è capace di stroncare ogni sogno di futuro. Aggiungere un ricordo positivo a queste giornate piene di difficoltà è stato come dare loro un senso nuovo, colmare l’anno della maturità che era stato privato di tutto con un segno indelebile di positività.