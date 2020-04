Colombe e gelato: Pasqua 'dolce' per gli operatori sanitari al 'San Pio'

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

A Vasto c'è chi ricorda che anche in tempo di Coronavirus è Pasqua in ospedale.

La Pasticceria Chez ha fatto recapitare colombe pasquali in tutti i reparti, mentre "Dolce brivido" ha alleviato la stanchezza degli operatori con un ottimo gelato.

"Grazie - si legge in una nota della Asl Lanciano-Vasto-Chieti -, perché mai come in questo periodo c'è bisogno di dolcezza".