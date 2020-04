La Settimana Santa con il Vescovo Bruno Forte

Le celebrazioni dell’arcivescovo della diocesi di Chieti-Vasto, mons. Bruno Forte, durante la Settimana Santa 2020, saranno trasmesse in diretta televisiva su Rete 8 (Canale 11 digitale terrestre) e in streaming a questo collegamento (clicca qui).

Domenica delle Palme 5 aprile ore 11.30 Celebrazione Eucaristica

Giovedì Santo 9 aprile ore 18.00 Messa Cena Domini

Venerdì Santo 10 aprile ore 18.00 Liturgia

Al termine della Liturgia della Passione, l’arcivescovo, da solo, portando un Crocifisso, percorrerà il Corso Marrucino fino al Sagrato della Cattedrale da cui impartirà la benedizione alla Città e all’Arcidiocesi. In tal modo si vuole ricordare la secolare tradizione della Processione del Cristo Morto, realizzata dall’Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti, che per la prima volta nella sua lunga storia non potrà aver luogo a motivo delle restrizioni imposte dalla pandemia provocata da Covid-19 e sarà pertanto sostituita dal gesto simbolico del Pastore diocesano, che anche così intende sottolinearne la grande rilevanza spirituale per la Città di Chieti e per l’intera Comunità diocesana.

Sabato Santo 11 aprile ore 21.30 Veglia pasquale

Domenica di Resurrezione 12 aprile ore 10.30 Celebrazione Eucaristica.

