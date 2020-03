Piccole storie di solidarietà: mascherine per i propri condòmini

A Vasto, la proprietaria di un noto negozio di abiti da spose, ha riciclato il suo talento confezionando per i propri condòmini e per i residenti del condominio in cui si trova il suo esercizio commerciale, mascherine di tessuto lavabili.

In una città in cui sono introvabili i normali presidi previsti per la protezione dal coronavirus, nella preoccupazione sanitaria ed economica generale, trovare qualcuno che si offra per aiutare i propri vicini nella gratuità, è un piccolo immenso gesto d'amore per l'umanità.