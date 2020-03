Don Gianni Sciorra: "Arriva San Paolo Web"

Carissimi tutti,

stiamo vivendo una strana quaresima e dire strana è dire davvero poco. È una quaresima dura, impegnativa, dove siamo isolati e separati fisicamente, ma interiormente, nella mente e nel cuore, siamo vicini ed uniti.

In questo tempo così difficile e drammatico per il nostro Paese e per tutto il mondo abbiamo bisogno di pregare gli uni per gli altri perché il Signore si prenda cura di noi come ha sempre fatto e la Madonna ci tenga stretti a sé.

Con il desiderio e il bisogno di stare vicino a ciascuno di voi, ho pensato di offrire un contributo audiovisivo con la rubrica IL VANGELO DELLA DOMENICA. Sarà il ponte virtuale che attraverserò per raggiungervi a casa, lì dove siamo tutti invitati a restare. Uniti in Gesù camminiamo insieme!

ATTENZIONE

Potrete guardare il video del Vangelo della Domenica sul nostro canale YouTube a partire dalle ore 11.00.

Sarò grato a chi possiede già un account Google, se si iscrive al canale.

Di seguito il link YouTube SAN PAOLO WEB (clicca qui)

Don Gianni Sciorra, parroco San Paolo Apostolo - Vasto