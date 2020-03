Il Rosario e il suono delle campane: un invito alla preghiera

Questa sera a Vasto alle ore 21, nel giorno della Festa di San Giuseppe custode della Famiglia, suoneranno le campane di tutte le chiese della città per invitare le famiglie a pregare il Rosario.

I parroci di Vasto dicono: "La Chiesa italiana ci chiede di pregare a casa il Rosario per invocare l'aiuto di Dio in questa emergenza coronavirus. E’ momento di preghiera per tutto il Paese, è l'invito a ogni famiglia, a ogni fedele, a ogni comunità religiosa a recitare in casa il Rosario (Misteri della luce), simbolicamente uniti alla stessa ora".

E siamo invitati a mettere alla finestra un drappo bianco o una candela: “Sentiremo a quell'ora le campane delle chiese della nostra Città del Vasto richiamare i fedeli alla preghiera in famiglia”.