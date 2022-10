Ottobre andiamo, è tempo di iniziare a stappare

Ottobre andiamo, è tempo di vendemmia. Ora nelle nostre terre i contadini alacremente sono all’opera nelle vigne per regalarci i nuovi vini, convivialità e gioia. Il Vate celebrava con una delle sue poesie più famose i pastori. Amanti e curatori di una delle ricchezze più importanti di allora e di oggi. Come gli allevatori celebrati da D’Annunzio i nostri agricoltori ancora oggi curano e valorizzano con amore e passione il territorio e i suoi frutti. Le vigne sono eccellenze tra le eccellenze nella nostra provincia. Anche quest’anno la vendemmia scandisce i tempi del lavoro e della socialità, simbolo dell’autunno e del lavoro nei campi. Dalla vendemmia all’arrivo dei nuovi vini. Simbolo di un amore profondo, radicato, identitario tra la comunità, le vigne – che contraddistinguono il paesaggio e sono egemoni nel panorama dei campi – e le attività agricole.

Prosegue alacre ed instancabile la vendemmia di quest’anno e intanto i primi frutti stanno già giungendo sugli scaffali per approdare sulle nostre tavole. Nel primo punto vendita aziendale della storia di Casalbordino, aperto l’anno scorso da Vini Alberto Tiberio, sono comparsi i primi rossi. «Per noi, la vera novità di questo anno 2022 poiché, oltre alla disponibilità nel pratico formato baginbox il primitivo è disponibile per la prima volta anche in bottiglia, ampliando la linea bio “Villa Grazia” con un’altra, preziosa, referenza – l’annuncio dell’azienda - Un vino rosso rubino vivace, dal profumo di ciliegie mature, prugne e carrube; caldo e giustamente tannico in bocca, dal sapore lungo e intenso di frutta rossa in confettura».

Un vino rosso che può essere «compagno perfetto di queste prime, calde, giornate d’autunno; la prima coccola invernale, se vogliamo» e un «perfetto abbinamento con taglieri di salumi e formaggi tipici, primi piatti al ragù di carne, secondi a base di carni rosse o selvaggina e, soprattutto, in previsione dei nostri mostarelli speziati a fine pasto».

Per immergersi nelle bontà del nostro territorio, vivere un viaggio nella sua identità, nelle radici della nostra storia proiettati verso il futuro, con questo nuovo vino rosso e in attesa degli altri frutti della vendemmia, è possibile recarsi in piazza Zimarino a Casalbordino presso il punto vendita . In cui Alessandra Tiberio è pronta ad accompagnare e raccontare con passione e simpatia, solarità ed entusiasmo, tra i prodotti di questa nuova annata vitivinicola e nel viaggio tra i suoi sapori e bontà.