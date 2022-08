Tre giorni di festa per il Toson d'Oro

Torna la rievocazione storica tutta vastese del “Toson d’Oro” giunta alla sua 34^edizione. Quest’anno la manifestazione sarà distribuita in tre giorni, pieni di attività per ritornare a festeggiare insieme alla cittadinanza.

Venerdì 26 aprirà le danze la cerimonia in memoria di Valter Marinucci, storico presidente dell’associazione “Amici del Toson d’Oro, venuto a mancare nel 2021. L’evento si terrà ai Giardini di Palazzo d’Avalos dove verrà posizionata anche una pianta ornamentale a lui dedicata e si assisterà all’esibizione di Greta De Santis con accompagnamento al pianoforte del maestro Michelangelo Mucilli.

Si prosegue sabato 27 tra le sale di Palazzo d’Avalos, dove dalle ore 17, ci saranno giochi, musica ed intrattenimenti per bambini in compagnia di figuranti in abiti d’epoca.

Domenica 28 la consueta sfilata in abiti d’epoca e rievocazione storica, danze, mangiafuoco, sbandieratori col conferimento ultimo dell’ordine del Toson d’Oro da parte del marchese Cesare Michelangelo d'Avalos al principe Fabrizio Colonna. Alle ore 21 nella Sala della Pinacoteca di Palazzo d’Avalos appuntamento con il Coro Stella Maris e il Gruppo Danze e Strumenti Rinascimentali