Dalla foce del Sinello alla spiaggia di Punta Penna: torna il 'Camminamare' del Cai

Che si abiti a Vasto per tutto l’anno o che ci si trovi solo di passaggio per una vacanza, non si può non percorrere almeno una volta la Riserva di Punta Aderci. Il “Camminamare” fornisce l’occasione per conoscere questo meraviglioso paesaggio che la natura ci ha regalato e che l’uomo ha il dovere di conservare nella sua integrità per permettere anche alle generazioni future di godere di tutta la sua bellezza.

Il “Camminamare”, la tradizionale escursione a cura del Club Alpino Italiano di Vasto lungo la Riserva Naturale Regionale di Punta Aderci, si svolgerà anche quest’anno in collaborazione con la Cogecstre (la Cooperativa che gestisce la Riserva). L’escursione avrà inizio nel pomeriggio di domenica 7 agosto con ritrovo alle ore 16.30 nei pressi del Camping Poker di Casalbordino e partenza alle ore 17.00 verso la spiaggia di Punta Penna. Qui, il cibo e l’atmosfera conviviale che solo la magia della natura riesce a creare rinfrancheranno i partecipanti della fatica. Dopo aver consumato il sacchetto ristoro (preparato dai soci del CAI) al cospetto dell’azzurro mare Adriatico e immersi nei colori unici del tramonto che dalla spiaggia si esprime in tutta la sua poesia, sarà organizzato il servizio per il recupero delle auto parcheggiate al punto di partenza.

Informazioni e iscrizioni (costo pro capite € 10,00) entro giovedì 4 agosto a mezzo mail a vasto@cai.it oppure WhatsApp al 351 5539370 indicando nome e cognome di tutti i partecipanti e relativo numero di cellulare.