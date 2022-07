Lâ€™arrosticino abruzzese da Guinness? A San Giovanni Teatino

Per tutti gli amanti degli arrosticini, o meglio rustelle, una domanda. Dove è stato realizzato l’arrosticino più lungo del mondo? Ovviamente in Abruzzo e in particolare a San Giovanni Teatino, il 26 luglio 2022. Si aggiudica il Guinness dei primati con i suoi 12 metri e 80 centimetri. E’ stato composto, come da tradizione, solo con carne di pecora abruzzese, infilata su un ceppo di legno di ben 15 metri. Grande festa e la soddisfazione di sindaco e Pro Loco per questa originale iniziativa e tanti ovviamente hanno potuto degustare l’arrosticino da record.