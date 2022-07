Madonna del Carmine, festa religiosa con la processione a Vasto

Nella giornata di sabato 16 luglio si celebra la festa liturgica della Madonna del Carmine e torna la tradizionale processione lungo le strade del centro storico.

Nella Chiesa della Madonna del Carmine si chiude oggi la Novena di preparazione (ore 18 Santo Rosario e ore 18,30 Santa Messa). Alle 21 la Veglia Mariana. Domani, giorno della ricorrenza, al mattino sono previste tre Messe, alle ore 8, alle 9 e alle 10.30 (in quest'ultima si terrà il rito di consacrazione alla Beata Vergine del Monte Carmelo e imposizione dello scapolare. Alle ore 18 si svolgerà la Solenne Concelebrazione Eucaristica e a seguire la processione con la statua della Vergine con la partecipazione di una rappresentanza delle confraternite vastesi e della Banda San Martino di Vasto.

La festa della Beata Vergine del Carmine fu istituita - ricorda Lino Spadaccini, cultore di storia - in seguito all’apparizione della Madonna avvenuta il 16 luglio 1251 a San Simone Stock sul Monte Carmelo (da Karmel, Paradiso di Dio), un monte alto 500 metri dal livello del mare, situato in Palestina al confine con il Libano. In quell'occasione la Madonna, circondata da angeli e con il Bambino in braccio, avrebbe consegnato all’uomo uno scapolare, chiamato anche abitino, che gli avrebbe rivelato notevoli privilegi connessi alla sua devozione.

