Come da tradizione da qualche anno a questa parte, interrotta soltanto dal Covid, per l'inizio della “notte prima degli esami” numerosi studenti vastesi si sono ritrovati nella zona del Monumento alla Bagnante a Vasto Marina.

Una serata in amicizia, condividendo ansie e preoccupazioni, ma anche fiducia e speranze, per l'importante prova degli esami di maturità al via questa mattina.

Foto pagina Facebook Consorzio Vivere Vasto Marina