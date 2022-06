Torna il concerto allâ€™alba per il Solstizio dâ€™Estate

L’alba di Martedì 21 giugno segna l’inizio del Solstizio d’Estate e il Coro Polifonico Stella Maris, diretto dalla maestra Paola Stivaletta, torna a Punta Penna in concerto alle 5:10 di mattina.

Un'esperienza unica in un concerto all'alba in attesa della giornata più lunga dell'anno in un'atmosfera unica e suggestiva che coinvolgerà il pubblico presente. L’evento nasce dall’idea di valorizzare il territorio, le sue risorse e le tradizioni.

Festeggiare il Solstizio, il giorno più lungo dell’anno che segna l’inizio dell’estate, ha origini antichissime in tutte le religioni delle civiltà più antiche ed è celebrato in tantissime città con feste, concerti, falò, danze. Una tradizione antichissima che si fonde con la storia di San Giovanni Battista.