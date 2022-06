Le tradizioni sono importanti e non bisogna lasciarle svanire, per questo il coro Folkloristico Aniello Polsi diretto dalla maestra Marilena Lucci, insieme al Coro le Voci del Vastese diretto dalla maestra Maria Del Bianco, propongono domenica 19 giugno alle ore 20:00, presso la sala teatro della chiesa Incoronata di Vasto, un Concerto Corale dal titolo “Borghi in Folk”.

Riproporranno vecchie canzoni nelle quali sono racchiuse ricordi e usanze popolari.

Ingresso libero.