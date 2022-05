Santa Maria Stella Maris, la statua al Pontile: la festa religiosa a Vasto Marina

Ultimo giorno del mese di maggio e festa religiosa in onore di Santa Maria Stella Maris a Vasto Marina.

Dopo la solenne celebrazione nella chiesa al centro della località rivierasca, officiata da Padre Matteo Siro, Ministro della Provincia Serafica Immacolata Concezione dei Frati Minori Cappuccini, si è svolta, con inizio intorno alle 19, la processione per le vie del quartiere con la statua della Madonna di Stella Maris, accompagnata dalla Banda 'San Martino' dell'Incoronata di Vasto.

Nel percorso, suggestiva tappa al Pontile per un momento di raccoglimento ed il lancio, da parte del parroco, Padre Luigi Stivaletta, di una corona di fiori in acqua in onore dei caduti e degli operatori del mare.