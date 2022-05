A Monteodorisio tutto pronto per la festa di San Marcellino, il Comitato feste: “Grazie a quanti ci danno fiducia”

Fede, entusiasmo e forza di volontà al servizio della comunità di Monteodorisio che con devozione si riconosce nel suo Santo Patrono, San Marcellino. Lo sa bene il Comitato feste che da tante settimane, con impegno e sacrificio, continua ad operare nel bene e interesse della collettività. “L’8 maggio si avvicina. Indubbiamente – spiega Luigi Vitelli, presidente del comitato - le difficoltà ci sono, ma noi non ci perdiamo d’animo. Ringraziamo coloro che ci hanno aiutato e che, quindi, hanno creduto in noi, dimostrando fiducia nell’organizzazione della festa e di tutte le iniziative in onore di San Marcellino e tutti i componenti del comitato, il cui instancabile impegno non ha tenuto conto di stanchezza, orari, imprevisti. Loro sono sempre lì perché tutto vada per il meglio. Continuiamo ad affidarci al nostro Santo Patrono.”

Quest’anno, il programma è così strutturato :

DOMENICA 8 MAGGIO 2022

Ore 8.00 – Apertura della Festa con fuochi pirotecnici eseguiti da Pirò;

Ore 8.30 – Questua per il paese con la collaborazione del gruppo bandistico della “Città di Monteodorisio”;

Ore 18.30 – Santa Messa presso la Chiesa S. Giovanni Battista, seguita dalla processione per le vie del paese;

Ore 21.00 – Concerto in Piazza Umberto I° con Tribute Band Renato Zero.