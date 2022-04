Sarà il concerto di “FabyZero" Tribute Band Renato Zero ad allietare la serata nell'ambito dei festeggiamenti in onore di San Marcellino a Monteodorisio. L'appuntamento è fissato per domenica 8 maggio alle ore 21.00 in piazza Umberto I. “Ringraziamo tutti coloro che hanno creduto ancora una volta in noi - spiega il presidente del comitato feste Luigi Vitelli - la collaborazione di ciascuno sarà fondamentale per l’intera solennità. Viva S. Marcellino!”