Oggi, nel pomeriggio, la statua della Madonna dell'Incoronata dopo una settimana presso la cattedrale di San Giuseppe in Vasto, verrà accompagnata in processione dai fedeli nella sua chiesa di origine. In questa settimana molti devoti del centro hanno omaggiato la Madonna, e nel primo pomeriggio la statua tornerà nella chiesa dell'Incoronata. Finalmente questo anno si potrà tornare a festeggiare tra giostre e bancarelle.