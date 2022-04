Il cuore trafitto dalla spada: la Processione della Madonna Addolorata per le vie di Vasto

Nella mattina del Sabato Santo , dopo lo stop degli ultimi anni per via delle restrizioni Covid, si è ripetuta la tradizionale Processione della Madonna Addolorata per le vie del centro di Vasto.

Sempre suggestivo e sentito il rito religioso, caratterizzato dal giro della statua lignea della Pietà, di rara bellezza, opera dell’artista napoletano Giacomo Colombo, in uscita dalla Chiesa di San Francesco di Paola, nella centralissima piazza Rossetti, dove Don Decio D'Angelo ha introdotto riflessioni e raccoglimento evidenziando la figura della pietà per eccellenza della Madonna.

Ad accompagnare la statua della Vergine, addolorata con il cuore trafitto da una spada, nella processione presieduta da Don Domenico Spagnoli e coordinata dall'infaticabile Roberto Cinquina, le confraternite cittadine, le donne vestite in abito nero in segno di lutto, i cantori diretti dal maestro Luigi Di Tullio, autorità locali e fedeli.