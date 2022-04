La Processione del VenerdÃ¬ Santo a Vasto Marina

Tradizione rinnovata, per le vie di Vasto Marina, dopo due anni di stop per via delle disposizione anti Covid, della Processione del Venerdì Santo della comunità parrocchiale di Santa Maria Stella Maris, pressoché in contemporanea con quella al centro di Vasto.

Al termine della funzione pomeridiana nella Chiesa di San Francesco d'Assisi, presieduta dal parroco Padre Luigi Stivaletta, alcuni simboli della Passione e le statue del Cristo Morto e della Madonna Addolorata, con l'accompagnamento dei fedeli, hanno attraversato le vie principali della località rivierasca, facendo in seguito rientro nella stessa Chiesa di San Francesco.