Grande partecipazione di fedeli alla tradizione dei "Sepolcri" nella serata di Giovedì Santo

Il Giovedì Santo conduce ai giorni più sacri della cristianità cattolica. Molto sentita questo anno, la partecipazione dei fedeli vastesi alla tradizione dei “Sepolcri”.

L'usanza consiste nell'andare di chiesa in chiesa nel centro storico di Vasto per pregare il Santissimo Sacramento. Il Triduo Pasquale continuerà con la Processione del Venerdì Santo e con la Messa del Sabato Santo, che porterà alla celebrazione della Pasqua di resurrezione nella giornata di Domenica.

La Pasqua questo anno è molto sentita, perché ci stiamo lasciando alle spalle due anni di pandemia, ma allo stesso tempo non mancano le preoccupazioni legati ai conflitti, che poi non sono così lontani come può sembrare.