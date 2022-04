Festa patronale di S.Marcellino, costituito il Comitato feste: “Serve l’impegno di tutti”

“Dopo due anni di pandemia, come si fa a restare indifferenti all'onore di accogliere tra le strade e i vicoli del nostro paese, con i dovuti festeggiamenti, il Santo che ci ha protetti e benedetti da sempre? Il Comitato feste Madonna delle Grazie 2020/2021 non poteva dire di no. Tra le numerose difficoltà, dovute anche al fatto che manca poco meno di un mese all'evento, abbiamo deciso di rimboccarci le maniche. A comporre il comitato saranno Luigi Vitelli, nelle vesti di Presidente, Giuliano Monteferrante, Vice Presidente, Patrizia Vitelli, Daniela Delle Monache e Francesca Monteferrante. Tuttavia, abbiamo bisogno di nuovi volontari che ci diano una mano per i festeggiamenti di S. Marcellino, in programma domenica 8 maggio. Chiediamo supporto e “sopportazione” a tutti i monteodorisiani per organizzare al meglio un piccolo, ma grande evento per il nostro Patrono. Qualunque sia la vostra donazione, qualunque sia la vostra collaborazione, sarà fondamentale per l’intera solennità. Viva S. Marcellino!”

Il Comitato feste Madonna delle Grazie 2020/2021