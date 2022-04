E’ iniziata la Quintena della Sacra Spina

“Con l'esposizione della reliquia della Sacra Spina inizia il cammino attraverso la Quintena che ci accompagnerà fino alla prossima Festa della Sacra Spina di venerdì 8 aprile che terminerà con la processione presieduta dall'arcivescovo di Chieti-Vasto, mons. Bruno Forte”, comunica la Confraternita della Sacra Spina sulla propria pagina Facebook. “Don Domenico Spagnoli, parroco e assistente della Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone, ha collocato la reliquia nella cappella dedicata.

Per cinque sere, al termine della santa messa, ci saranno le riflessioni sul tema le "Ferite dell'amore". E’ iniziato il cammino con mons. Pietro Santoro, vescovo emerito di Avezzano, riflettendo sulle ferite sociali dell’amore che le ha definite «le cinque sere dell’anima» quelle che caratterizzeranno questa quintena di preparazione alla celebrazione Festa della Sacra Spina.

Prima serata nella chiesa di Santa Maria Maggiore con la presenza della Confraternita del Monte dei Morti che ha raccolto l'invito a partecipare della Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone. Le parole di mons. Santoro, come nel suo stile, sono state dirette e inequivocabili per farci avvolgere dal mistero ed amare Cristo. «Questa è una celebrazione cuore della storia della Città del Vasto» ha esordito il prelato nella chiesa dove sono le sue radici, le radici della sua famiglia, la chiesa del suo battesimo e della sua consacrazione episcopale. «Siamo qui per ritrovare parole come ferite, croce, salvezza, speranza facendole risuonare come se fossero pronunciate per la prima volta e preservarle dalla perversione. Per cambiare lo sguardo su noi stessi e sugli altri, perché tutto può cambiare dal modo in cui guardiamo e ci guardiamo per tornare ad amare Gesù, non l’idea di Gesù, ma i suoi gesti, il suo dolore, le sue ferite, la sua tenerezza, la sua presenza di misericordia». Parole che spingono a ritrovare la cultura del dono, tutto questo non per scappare dalla vita ma per fermarci per viverla in un altro modo sull’esempio di quell’uomo appeso sul calvario. «E come dicono in Africa ci fermiamo per permettere alle nostre anime di raggiungerci. Perché corriamo il vivere con il corpo da una parte, la testa da un’altra parte e l’anima non si sa dove sia. Per riscrivere una nuova stagione della vita. Per eliminare parole svuotate e riempite di nulla». La cerimonia eucaristica si è conclusa con il dolce canto dell’Ave Spina e l’esposizione della Sacra Spina nella cappella dedicata.

Un ringraziamento sentito a Nino D’Annunzio, coordinatore delle Confraternite cittadine, da parte della Confraternita della Sacra Spina, che ha accolto la proposta di estendere l'invito a partecipare alla Quintena proprio alle altre confraternite della città. "Una presenza che ci onora perché siamo convinti che la Sacra Spina sia un dono per tutta la Città.”