Oggi 17 gennaio si festeggia Sant'Antonio Abate, patrono degli animali.

La festa nel passato era molto sentita perché legata alla tradizione contadina vastese e non. Infatti, in occasione della festa liturgica i contadini portavano in chiesa i loro animali per essere benedetti, essendo questi ultimi importante fonte di sostentamento oltre che di aiuto nei campi.

Fino a due anni fa, la voglia, la sera del 16, gruppi di cantanti folcloristici, erano soliti girare per la piazza e per le vie della città per cantare lu "Sand' Andonie", caratteristico canto dialettale, risalente alla tradizione contadina vastese.