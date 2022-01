Non ci sarà il canto della Pasquetta

Il canto beneagurante della Pasquetta che, come vuole la tradizione, si canta la serata del 5 gennaio con gruppi di amici, muniti di fisarmoniche, chitarre e strumenti vari, spesso arrangiati per le vie della città, con lo scopo di donare un po’ di allegria, anche quest’anno non si potrà ascoltare.

Il famoso poeta vastese Fernando D’Annunzio commenta: “E mi sa ca pure la Pasquette ‘l l’adema cantà pe’ cconde nostre”.

Ecco di seguito il bel canto popolare tramandato da generazioni.

CANZONE DELLA PASQUETTA

NOI VENIAMO IN QUESTA SERA

CON LA NUOVA PIU’ CHE VERA,

DOMATTINA E' LA PASQUETTA

CHE SIA SANTA E BENEDETTA.

SI RIEMPI I NOSTRI CUORI

DI CONTENTI E DI STUPOR

VANNO GLI ANGELI CANTANDO

I PASTORI FESTEGGIANDO.

VAN DICENDO PER LE VIA

CHE E' GIA NATO IL RE MESSIA,

I TRE RE DELL'ORIENTE

SI PARTIRONO ALLEGRAMENTE.

GRANDE STELLA RIFULGEVA

PER LA VIA SI DIRIGEVA,

E ARRIVATO A D UN TAL LOCO

SI FERMÒ LA STELLA UN POCO.

SI FERMÒ LA GRANDE STELLA,

SULLA ROZZA CAPANNELLA,

DOVE ERA IL GRAN SIGNORE

IL DIO NATO, IL REDENTORE.

IVI GIUNTI SANTI RE

GENUFLESSI TUTTI E TRE

A GESU’, VAGO TESORO

DIETRO INCENSO, MIRRA E ORO.

ADORATO IDDIO BAMBINO,

SI RIMISERO IN CAMMINO,

E DEVOTI RIMARRANNO

ANCHE AL TEMPIO SE NON VANNO.

OR CHE DETTO IL GRAN VERO

NOI ABBIAMO DI UN MISTERO

DATE A NOI DA MAGIAR PANE

PER STASERA E PER DOMANI.

E’ UNA BELLA CORTESIA

ALLA NOSTRA COMPAGNIA

DATE A NOI UN GALLINACCIO

O SALSICCE, O SANGUINACCIO.

O PROSCIUTTO O MORTATELLA

O BUON CACIO E SCAMORZELLE,

NOI DI QUI NON CE NE ANDREMO

SE DI DONI NON NE AVREMO

E SE ORA NON POTETE

DOMATTINA CI DARETE

ED INTANTO VI AUGURIAMO

BUONA PASQUA E CE N’ANDIAMO.