Non è Natale senza la scrippella

Per tutti gli amanti della tradizione, non è Natale se non ci sono le scrippelle, che vincono sui tradizionali panettoni, pandori e torroni. Sono considerate una vera e propria prelibatezza. Negli ultimi anni si trovano in tutte le stagioni e in molte sagre estive ma è proprio il periodo natalizio il tempo delle scrippelle, lunghe, morbide, dal profumo di feste zuccherate. Un sapore antico, che risveglia ricordi dell'infanzia...

Gli ingredienti sono semplici: farina, patate, lievito, acqua, sale e zucchero, ma non è una ricetta per principianti. E’ necessaria una certa esperienza per la riuscita a regola d’arte. Il segreto è la lavorazione della pasta e la lievitazione.

Per chi si vuole cimentare ecco la ricetta:

1 kg farina di grano duro

30 g farina grano tenero

600 g patate lesse schiacciate

1 una tavoletta di lievito

1/2 l acqua

1 pizzico di sale

1/2 kg zucchero

Procedimento: sciogliere il lievito nell'acqua, fare l'impasto con tutti gli ingredienti, lasciare lievitare finché l'impasto stesso raddoppi il volume iniziale. Prendere man mano piccole quantità di pasta allungarla di 25-30 cm immergendole in olio bollente friggendole facendole diventare dorate. Tolte dall'olio metterle su carta assorbente e spolverare con lo zucchero a piacere.