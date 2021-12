Si festeggia Santa Barbara, la celebrazione dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia di Vasto

Sabato 4 dicembre, alle ore 17, nella Chiesa di Sant'Antonio di Padova in San Pietro, il gruppo di Vasto dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia festeggia Santa Barbara, patrona dei marinai.

Dopo la Messa, al Cippo dei Caduti del Mare di via Adriatica, ci sarà la deposizione di un omaggio floreale. A seguire, presso la Sala della Pinacoteca di Palazzo d'Avalos, incontro alla presenza di autorità civili e militari e consegna di attestati di compiacimento e gratitudine ai soci aventi diritto e ingresso con tessere ai nuovi soci.

Da quest'anno, inoltre, fa sapere il presidente Luca Di Donato, il gruppo ANMI di Vasto, in collaborazione con l'amministrazione comunale, consegnerà attestati di riconoscimento a quelle persone che in mare hanno salvato la vita e hanno prestato i primi soccorsi a persone in difficoltà.