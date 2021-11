Commemorazione dei Defunti, Messa del vescovo Forte all'ingresso del cimitero di Vasto

In occasione della giornata dedicata alla Commemorazione dei Defunti, l'arcivescovo della diocesi di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, celebrerà la Santa Messa nel piazzale all'ingresso del cimitero di Vasto - lato via dei Conti Ricci.

La funzione religiosa è in programma alle ore 15, concelebrata dai sacerdoti del clero locale.

In questi giorni è notevole l'afflusso di visitatori al camposanto.