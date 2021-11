Il 3 novembre festa di San Cesario Martire nella Parrocchia di Santa Maria Maggiore

La Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Vasto ricorda che il 3 Novembre nella nostra Città si celebra la Festa di San Cesario Martire. “Oltre alle Celebrazioni del mattino alle ore 08:00 e 09:30, la sera alle ore 18:00 avremo il dono di poter pregare con il Vescovo di Lanciano-Ortona, Mons. Emidio Cipollone,” informa il parroco Don Domenico Spagnoli. “Per chi desidera, a seguire vi sarà anche una catechesi su "La Vocazione della Famiglia nel mondo contemporaneo".

San Cesario Martire si conserva nella cripta della chiesa, incorrotto in un’artistica teca settecentesca, insieme con un’ampolla vitrea che ne contiene il sangue. E’ da secoli oggetto di devozione del popolo vastese. Arrivò a Vasto il 3 novembre del 1695 e fu eletto come protettore dei terremoti come ricorda lo storico Marchesani.