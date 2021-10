Ai Salesiani la preghiera supplica alla Madonna del Rosario

Giovedì 7 ottobre alle ore 21, nella chiesa dei Salesiani a Vasto, in occasione della festa della Beata Vergine Maria del Santo Rosario, l’associazione Un Buco nel Tetto, insieme alla guida spirituale di Don Gigi Giovannoni, si riunirà per pregare la Mamma Celeste affinchè interceda presso Suo Figlio per tutti i malati sofferenti nel corpo, nel cuore e nell’anima. Ci sarà la partecipazione anche del Coro Polifonico Stella Maris