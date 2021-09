San Michele, celebrazione del Vescovo Forte a Santa Maria Maggiore

Il vescovo della diocesi di Chieti-Vasto, Monsignor Bruno Forte, ha celebrato - assieme ai sacerdoti vastesi - nella chiesa di Santa Maria Maggiore la solenne Santa Messa in onore di San Michele Arcangelo, Patrono di Vasto e compatrono della diocesi.

Nell'omelia il vescovo ha ricordato le figure degli Arcangeli che oggi festeggiamo: Michele, Gabriele e Raffaele.

Monsignor Forte sarà presente a Vasto anche nel pomeriggio di giovedì 30 settembre, per presiedere la funzione delle ore 18.

Quest'anno, per il secondo di fila, non ci sarà la tradizionale processione per riportare nella chiesa di San Michele la statua del Patrono, presente dallo scorso lunedì 20 a Santa Maria Maggiore. Il ritorno avverrà in forma riservata con impegno della parrocchia e della Confraternita Sacra Spina e Golfalone.

Foto di Andrea Marino