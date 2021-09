Da Vasto a San Giovanni Rotondo in bici: rinnovato il ciclo-pellegrinaggio per San Pio

Grazie presidente Spadaccini!

Questo il breve messaggio, sintetico solo per l’estensione, non certo per affetto e gratitudine, rivolto dai soci del Ciclo Club Vasto all’indirizzo del dottor Antonio Spadaccini, a capo del sodalizio, a testimonianza della euforica soddisfazione al termine del ciclo-pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo edizione 2021.

La pedalata con destinazione finale nel celeberrimo comune pugliese è da molti decenni evento fisso e calendarizzato del palinsesto ciclistico del gruppo vastese. La pedalata di quest’anno ha avuto una valenza particolare perché è la prima senza la presenza di Angelo Menna, indimenticato compianto presidente del Ciclo Club Vasto scomparso pochi mesi fa al quale tutti i partecipanti alla pedalata, giunti alla meta, hanno dedicato una preghiera di suffragio.

Il tenace indefesso impegno del presidente Spadaccini, supportato dall’alacre lavoro del tesoriere Michele Gileno, hanno permesso l’organizzazione e riuscita del ciclo pellegrinaggio odierno che ha preso avvio alle prime luci del giorno e giro dopo giro di pedivelle è terminato nella tarda mattinata sul sagrato del santuario che custodisce le spoglie mortali dell’umile fraticello da Pietrelcina.

Il gruppo, anagraficamente eterogeneo, ha percorso i 120 chilometri dell’itinerario senza alcun contrattempo di sorta accomunato dalla comune passione per le due ruote e amicizia condivisi. Dopo l’arrivo a San Giovanni Rotondo i ciclisti hanno partecipato ad un brioso conviviale al termine del quale hanno partecipato alla Santa Messa ed infine hanno ripreso la strada del ritorno a Vasto, stanchi ma appagati e fermamente decisi a ripetere la lunga sgambata nel corso del prossimo anno.

Una giornata da incorniciare, trascorsa all’insegna dello sport, dell’amicizia e della devozione religiosa. Il Direttivo Ciclo Club Vasto esprime un sentito doveroso ringraziamento agli sponsor Avis Vasto, Azienda Vinicola Jasci, Elettro Center Mega e Media Edil Costruzioni che col loro fondamentale aiuto hanno reso possibile organizzazione e successo dell’evento e alla preziosa collaborazione del gruppo di Protezione Civile di Vasto coordinato da Eustachio Frangione.

Appuntamento con il Ciclo Club Vasto domenica prossima alla 50esima edizione della Nove Colli in Emilia Romagna.