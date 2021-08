La Sagra delle Campanelle di San Rocco invade il centro storico di Vasto

Anche quest’anno sono tantissimi gli espositori che dall’Abruzzo e da varie regioni del centro Italia colorano oggi il Centro Storico di Vasto con la “Sagra delle Campanelle” in onore di San Rocco.

Una fiera antichissima nata per la grande devozione verso San Rocco. Il tintinnio della campana posta sul suo bastone era il suo segno di riconoscimento da lontano in ogni città in cui entrava. San Rocco era considerato il viandante più illustre fra i turisti, come dice il vastese Giuseppe Perrozzi. “Compagno gli era del sonaglio il trillo: agita, dunque, questa campanella, avrai di risonanza il dolce squillo e il ricordo di Vasto tanto bella!" A Vasto San Rocco è considerato il protettore dei pellegrini e, quindi, anche dei turisti per eccellenza, che viaggiano per raggiungere le località di vacanza.

Tra gli espositori la maggioranza è formata da artisti ceramisti che hanno laboratori e che da tantissimi anni partecipano alla fiera delle campanelle di Vasto, ma ci sono anche artisti, artigiani, hobbisti che esprimono la loro arte con campanelle ogni anno più belle e originali.

Vale la pena immergersi nella piazza e nelle vie del centro per osservare il tripudio di colori e suoni e magari cogliere l’occasione di acquistarne una di campanella, magari da donare a qualche persona cara, come vuole la tradizione.

Un'occasione anche per fare shopping nei negozi al centro, aperti anche di pomeriggio.

Foto di Maresa Dell'Olio