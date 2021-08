Il 16 agosto si festeggia San Rocco

A Vasto il 16 agosto è noto non solo per la Sagra delle Campanelle, ma anche per la festa di San Rocco, che viene celebrata nella Chiesa dell'Addolorata.

Il noto Santo, originario della Francia, di famiglia benestante, decise di abbandonare gli agi e le ricchezze per perigrinare fino a Roma, e pregare sulle tombe di Pietro e Paolo. Prima di giungere a Roma però, si imbatté in una terribile peste, da cui lui stesso fu colpito. San Rocco guarì in maniera miracolosa molti malati di peste e per questo la sua devozione è molto forte nel nostro Paese. Il Santo viene raffigurato insieme ad un cane, il suo fedele amico e con un bastone, il simbolo del pellegrino, a cui è appesa una campanellina, che la lega alla tradizione delle Campanelle.